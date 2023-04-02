İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş'ta Tayyip Talha derbiye devam edemedi

Beşiktaş'ta Tayyip Talha derbiye devam edemedi
Beşiktaş'ta Tayyip Talha derbiye devam edemedi

Beşiktaş’ın 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi ve 10. dakikada yerini Welinton’a bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda maçın henüz başında şanssız bir sakatlık yaşandı. Tayyip Talha Sanuç, Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tayyip, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.
23 yaşındaki futbolcunun yerine 10. dakikada Welinton oyuna dahil oldu.

Uygar Aydın - Samet Yalçın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.