Beşiktaş'ta Tayyip Talha derbiye devam edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda maçın henüz başında şanssız bir sakatlık yaşandı. Tayyip Talha Sanuç, Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tayyip, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.

23 yaşındaki futbolcunun yerine 10. dakikada Welinton oyuna dahil oldu.

Uygar Aydın - Samet Yalçın

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