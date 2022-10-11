Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlarken, basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kalede yapılan pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30'da basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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