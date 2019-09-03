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Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu
Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu .

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncuları açıkladı.
Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek oyuncuların isimleri şöyle:

Kaleci
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu

Defans
Gökhan Gönül
Douglas Santos
Domagoj Vida
Enzo Roco
Victor Ruiz Torre
Caner Erkin
Pedro Rebocho

Orta Saha
Mohamed Elneny
Necip Uysal
Kartal Kayra Yılmaz
Erdem Seçgin
Atiba Hutchinson
Oğuzhan Özyakup
Dorukhan Toköz
Adem Ljajic
Jeremain Lens
Tyler Boyd
Georges Kevin N'Koudou

Forvet
Burak Yılmaz
Abdoulay Diaby
Güven Yalçın
Umut Nayir  

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