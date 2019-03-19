Beşiktaş'ta ünlü eğlence mekanındaki kadınlara şiddet kamerada

Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay ünlü bir eğlence merkezinde 6 kadın ve çalışanlar arasında yaşanan kavgaya özel güvenlik ekipleri dahil olmuş kadınlar zor kullanılarak mekan dışına çıkarılmıştı. Darp edilen kadınlar suç duyurusunda bulunurken eğlence mekanından yapılan açıklamada güvenlik görevlilerin işine son verildiği belirtilmişti. Eğlence mekanında yaşanan arbedenin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde çalışanlar ve kadınlar arasında yaşanan arbede görülüyor. Arbede sonrası güvenlik ekiplerinin kadınları zor kullanarak dışarı çıkardığı görülüyor.

Doğan Can Cesur

