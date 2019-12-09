İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta Wolverhampton mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Wolverhampton mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Wolverhampton mesaisi başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Dünkü Kasımpaşa maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon yaptığı çalışmaya tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Kartal Kayra Yılmaz ile Georges N'Koudou katılmadı. Victor Ruiz'e ise sahada özel program uygulandı.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarını 11 Aralık Çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla İngiltere'ye gidecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, TSİ 22.30'da maçın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.