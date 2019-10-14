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Beşiktaş'ta yüzük hırsızlığı kamerada

Beşiktaş'ta yüzük hırsızlığı kamerada
Beşiktaş'ta yüzük hırsızlığı kamerada

Beşiktaş'ta, bir mağazaya giren yabancı uyruklu bir kişi, gözüne kestirdiği yüzüğü el çabukluğu ile çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın mağazadaki rahat tavırları dikkat çekerken, şüpheli, gece bekçileri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta yüzük hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, 1 Ekim günü akşam saat 21:30 sıralarında Ortaköy Mecidiye Mahallesi'nde bulunan bir takı mağazasından 800 TL değerinde yüzük çalındı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, durumu o sırada sokak devriyesi yapan gece bekçilerine bildirdi. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen bekçiler, şüphelinin yabancı uyruklu Yousef H.(21) olduğunu belirledi. Bekçilerce çevrede yapılan araştırmada şüpheli Yousef H., çaldığı iddia edilen yüzükle birlikte Mecidiye Camisi önünde yakalanarak polise teslim edildi.
2 Ekim günü adli makamlara sevk edilen Yousef H., ‘açıktan hırsızlık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık için uygun anı bekledi

Öte yandan yüzük hırsızlığı, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şahsın yüzük tezgahına alıcı gibi yaklaşarak yüzükleri incelediği, doğal görünmek için o esnada bir yüzüğü parmağına takıp denediği ve daha sonra da el çabukluğu ile çıkarıp cebine attığı gözlendi. Daha sonra en uygun anı buldu sırada mağazadan çıktığı yer alıyor.

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