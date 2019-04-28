Beşiktaş'ta zincirleme kaza:1 yaralı

Kaza, saat 11.30 sularında Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre hızla giden siyah bir araç, seyir halinde olan ticari taksiyi sıkıştırdı. Hızla giden otomobilden kendini kurtarmaya çalışan taksici, aracın direksiyonunu sağa kırınca yolda bulunan kepçeye çarparak yola savruldu. Bu sırada 3 kişilik bir ailenin bulunduğu 16 K 7401 plakalı araç da yola savrulan taksiye çarptı.

Meydana gelen kazada taksi sürücüsü yaralanırken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Taksi sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya yol açtığı kaydedilen siyah otomobil ise olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluşurken polis kazaya ilişkin incelme başlattı.

"Bizim bu hale gelmemizin nedeni o ama kaçtı gitti"

Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatan Recep Kazankaya, "Siyah araba taksiyi sıkıştırınca taksi kepçeye vurdu. Taksi çarpınca araba bizim önümüze fırladı, biz de ona vurduk. Biz normal şeridimizde gidiyorduk. O siyah araba hızlı geliyordu. O karıştırdı ortalığı sonra da kaçtı. Bizim bu hale gelmemizin nedeni o ama kaçtı gitti. Alamadık plakasını. Biz de emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulduk” dedi.

Taksiye çarpan aracın sürücüsü Ömer Kazankaya ise "Siyah araç sağ taraftan bir anda yola atlayınca taksi şoförü kurtarmaya çalıştı sağ tarafından geçerek. Sağ tarafta da kepçenin olduğunu fark etmedi herhalde. Kepçenin direkt kafa tarafına vurunca bir anda araba savruldu yola geçti, dönmeye başladı. Sonra da bize vurdu. Airbag patladığından dolayı bileğimde incinme var sadece” şeklinde konuştu.

Şeyda Kübra Ayaz - Tunacan Atalay