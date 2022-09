Beşiktaş'taki feci kazada acı haber: 19 yaşındaki genç de hayatını kaybetti

Beşiktaş Dolmabahçe'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Feci kaza sonucu her iki motosikletteki 3 genç, yere savrulmuştu.

19 yaşındaki genç de hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Çakıllı'yı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı Ahmet Said Ceylan'ın ve Edip Said C.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Hastanede 2 gündür tedavi gören Ahmet Said Ceylan'ın dün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Edip Said C.'nin ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Doğan Can Cesur



