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Beşiktaş'taki feci kazada acı haber: 19 yaşındaki genç de hayatını kaybetti

Beşiktaş'taki feci kazada acı haber: 19 yaşındaki genç de hayatını kaybetti
Beşiktaş'taki feci kazada acı haber: 19 yaşındaki genç de hayatını kaybetti

Dolmabahçe seyir halinde olan iki motosikletlinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki gencin ardından ağır yaralı olan 19 yaşındaki bir genç de hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı gencin ise yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş’taki feci kazada acı haber: 19 yaşındaki genç de hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Beşiktaş Dolmabahçe'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Feci kaza sonucu her iki motosikletteki 3 genç, yere savrulmuştu.

19 yaşındaki genç de hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Çakıllı'yı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı Ahmet Said Ceylan'ın ve Edip Said C.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Hastanede 2 gündür tedavi gören Ahmet Said Ceylan'ın dün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Edip Said C.'nin ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. 

Doğan Can Cesur
 

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