Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında karar çıktı

Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanıklı davada karar açıklandı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Mahkeme heyeti, bu 4 sanığa ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçlarından 15 yıl dokuzar ay olmak üzere toplamda 4 bin 890'ar yıl hapis cezası verdi.

10 sanığa ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca bu 10 sanığa, "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme"', "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Mahkeme 4 sanığa da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Mahkeme, biri firari olan 9 sanığın ise dosyasını ayırdı. Bu dosyada yargılanan 8 sanıkla ilgili kovuşturmanın genişletilmesi kararı alındı. Mahkeme firari sanığın ise dosyasının diğer 8 sanıktan ayrılmasına hükmetti.