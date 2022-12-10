Beşiktaş'taki terör saldırısının yıldönümünde şehitler anıldı

Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde meydana gelen hain terör saldırısında 40'ı emniyet mensubu olmak üzere 47 kişi şehit olmuştu. Terör saldırısında hayatını kaybeden 47 kişi, şehadetlerinin 6. yılında Beşiktaş'ta bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı'ndaki ay ve yıldızı simgeleyen anıt önünde anıldı. Düzenlenen anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve emniyet mensupları katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, anma törenine katılan şehit yakınları ile görüştü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, emniyet müdürlüğü tarafından hazırlanan şehitleri anmaya yönelik video izletildi. Duygusal anların yaşandığı tören Kuran-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.

Onur Dursun



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.