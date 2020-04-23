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Beşiktaş'tan, 23 Nisan'a özel tasarım

Beşiktaş'tan, 23 Nisan'a özel tasarım
Beşiktaş'tan, 23 Nisan'a özel tasarım

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabının profil fotoğraflarını 23 Nisan'a uyarladı. Siyah-beyazlı kulüp, yavru kartalların yaptığı resimleri profil fotoğrafı olarak güncelledi.

Beşiktaş Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her platformda kutluyor. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 23 Nisan'a özel değişimini taraftarlarına aktardı. Beşiktaş'ın twitter hesabında yer alan Beşiktaş logosu ve Vodafone Park fotoğrafları güncellendi. 23 Nisan'a özel çizimler yapan yavru kartallar Gülfem Ela Mert ve Ege Fedai'ye teşekkür eden Beşiktaş, 2 taraftarının çizdiği resimleri profil ve kapak fotoğrafı olarak sosyal medya hesabında kullandı.

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