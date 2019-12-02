Beşiktaş'tan bu sezon bir ilk!

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu 3 golle, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında 3 gol attı. Karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan ve bu golleri ilk yarıda bulan siyah-beyazlılar, ilk 45'te attığı gollerin yanı sıra sayısız fırsattan da yararlanamadı. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Atiba ile öne geçen Beşiktaş, 30'da Gökhan Gönül'le farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda rahat bir oyun çıkaran ve rakibini baskı altında tutan siyah-beyazlılarda golcü oyuncu Burak Yılmaz, 41. dakikada sahneye çıktı ve Kartal'ın 3. golünü atan isim oldu.

Taraftarının desteğini arkasına alarak Kayserispor karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir lig maçının ilk yarısında 3 gol buldu. Beşiktaş daha önce 2-1 kazandığı Antalyaspor deplasmanında golleri ilk yarıda atarken, Kayserispor maçında ise aynı zamanda ilk kez iç saha maçında ilk yarıda 1 golden fazla attı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

