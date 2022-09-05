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Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması

Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması
Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması

Beşiktaş, yıldız futbolcusu Dele Alli'nin hastanede yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Dele Alli'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlılar İngiliz futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."

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