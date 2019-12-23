Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki

Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni toplayarak kendi ofisinde olağanüstü toplantı düzenlemişti. Derbideki hakem hataları nedeniyle gerçekleşen toplantının ardından bugün Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyen Çebi, açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin basın toplantısında yönetim kurulu da tam kadro olarak hazır bulunurken, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar da başkanla birlikte kameraların karşısına geçti. Dün oynanan derbinin, bugünkü basın toplantısının ana konusu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Ali Koç ve yönetimine, bana ve yönetimime gösterdiği misafirperverlik nedeniyle teşekkür ederim. Ancak maç öncesi yapılan anons ve şarkılarla taraftarın galeyana getirilmesi manidardır” diye konuştu.

“Skandal kararlar, dün akşam rezalete dönüştü”

Adaleti tüm takımlar için istediklerini söyleyerek sözlerini sürdüren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu sebeple hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş'ın lehine dahi verilse, yanlış kararları bizim kabul etmemiz söz konusu olamaz. Bedeli ne olursa olsun bu düşünceler ve söylemlerden vazgeçmeyeceğiz. Henüz 2. ayını doldurmamış bir yönetimiz ve ülke futbolunun koşullarını iyi biliyoruz. İlk günden itibaren yapıcı olmak için elimizden gelen çabayı gösterdik.

Bu çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk ve uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır süren skandal kararların dün gece itibariyle rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hemfikirdir. Asla ayrıcalık istemiyoruz, ilk günden itibaren sadece adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun adil futbol için savaşacağız. Futbol düzeninin bugüne kadar olduğu gibi sürmesini isteyenler bizden uzak dursun. Bu düzenin sürmesini istemeyenler ise safları sıklaştırıp yanımızda olsun. Hakemler, futbolu yönetenler adil olmak zorundadırlar. Benim takımım iyi performans göstermemiş olabilir, size ne! Bu bizim iç meselemizdir. Hakem bilet kesemez, mağdur edemez. Herkes işini yapacak. İyi olan kazanacak, kaybeden de kendini geliştirecek. Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşarız” ifadelerini kullandı.

“Cephe alacaklar bir kez daha düşünsünler”

Dün maçtan önce, maç sırasında ve karşılaşmanın ardından ağır küfürlere maruz kaldıklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Ali Koç maçın ardından bizzat yanıma gelip özür diledi ve bu tavrını sonrasında kameralar önünde de sergiledi. Bu yaklaşımı için kendisine teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir. Dünkü maçın hakemi, TFF ve kurulları dün geceden memnunlar mıydı, vicdanları rahat mıydı? Tüm ülke rezaleti izledi. En azından çıkıp Beşiktaşlılardan ve futbol kamuoyundan özür dileyin. ‘Yok biz dün akşamdan memnunuz' diyorsanız çıkıp bunu da söyleyin, sizin adınıza biz mahcup olalım.

Hakemler aleyhine konuşursak, hakem camiası bize cephe alırmış. Biz düşman mıyız? Beşiktaş bu ülkenin en eski spor kulübüdür ve en önemli sivil toplum kuruluşudur. Cephe alacak olanlar birkaç defa daha düşünsün. Adalet isteyene cephe alacak olanlar da takkelerini önlerine bir kez daha koysunlar. Bundan sonra her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ki ağzımıza bal çalmak için eski yöntemleri kullanmayın. Lehimize haksız kararlar verip başkasının canını adaletsizlikle yakmayın. Biz sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için adalet peşindeyiz” dedi.

“VAR kayıtlarının açıklanmasından korkmayın, açıklayın”

VAR protokolünün değişmesini istediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında araştıracağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR'a müracaat hakkı tanınmalı. Şenol hocamın da dediği gibi; iyi niyet olmadıktan sonra varmış, yokmuş neye yarar. VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyoruz.

Korkmayın, açıklayın. Çürük elmaların temizlenmesinden korkmayın. Çürükleri temizlemedikçe bütün elmaları yani bütün futbolu yok edeceksiniz. Lig sıralamasında denge gözetiliyor algısı, ligimize ağır darbe vurur. Böyle bir algı kamuoyunda hakim durumda. UEFA hakem komitesi ve bu komiteyle yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ve hocasıyla anlaşmak istiyoruz. Yönetim ve teknik kadromuzu eğitecek. Bizim ve rakiplerimizin maçlarını izleyecek, bu maçlarla ilgili rapor düzenleyecek birisi olacak. Bu raporları da UEFA ve FIFA hakem komiteleriyle paylaşmak istiyoruz. Güneşi balçıkla sıvatmayacağız. Şikayet değil, doğruyu, adaleti tesis etme mücadelesi vereceğiz. Camia olarak başkanından yönetimine, futbolcusundan teknik adamına kadar adalet için mücadele edeceğiz. Futbolda adalet isteyenleri desteğe, mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Bu düzen böyle sürmeyecek” ifadelerini kullandı.

“Ali Koç rahatsızsa kendisini bizim mücadelemize ortak olmaya davet ediyorum”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak soruları yanıtlayan Çebi, “Ali Koç hakem hatalarından rahatsızsa bizim vereceğimiz mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum kendisini. Yaptıkları toplantının içeriğini bilmiyorum çünkü kendi aralarında yapmışlar. Ali Koç adalet istemişse sorun yok. Ben kamuoyu önünde istiyorum, o da orada istediyse sorun yok. Cevap verebilmek için ne istediğini bilmem gerekiyor” dedi.

VAR'ın kullanımıyla ilgili olarak da konuşan Çebi, “İyi bir şeyi kötü kullandığınız zaman o şey kötü olamaz. VAR bugüne kadar yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için vardır. Sadece bunun doğru kullanılması gerekiyor. Şu anda sanıyorum ki bu açıklamalarımla, yaşananlarla ilgili şikayetlerimizi resmi yerlere de iletmiş bulunuyoruz. Değerlendireceklerini düşünüyorum. Bu açıklama da bir resmi açıklama durumundadır. MHK Başkanı Zekeriya Alp'le ilgili kişisel bir durum da söz konusu değil. Bunları TFF kurulları değerlendirebilir. Zekeriya Alp de Beşiktaş'ın bir kıymeti, bir değeridir. Yapılan hatayı onun yaptığını düşünürsek bu iş yanlış yerlere gider. Bence herkes kendine çıkan payı üzerine almalı. Buna herkes dahil” açıklamasını yaptı.

“Ali Bey'in o görüşmede adalet istediğini düşünmek istiyorum”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maçın ardından hakem yönetimini beğenmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, “Ali Bey, beğenmişse yanlış beğenmiş. Bir gecede mi düzeldi bu sorunlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ali Bey belki maçın heyecanı ve sevinciyle bunu söylemiş olabilir ama bir kez daha izlerse, hataları görecektir” dedi.

Hakemlerin düdük asmasıyla ilgili bir talepleri olup olmayacağı hakkında da konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Bir hakeme düdük astırırsınız diğeri gelir. Mühim olan sistemin değişmesi. Önemli olan düzenin adaletli olması. Düzen adaletli olursa kimse bu hataları yapamaz. Kulüpler Birliği'nde çarşamba günü toplantımız var. Bu konunun gündemden kalkmaması adına elimden geleni yapacağım. Adalet gelene kadar bunu yapacağım” şeklinde konuştu.

Kendilerinin TFF ve MHK'yle görüşme yapıp yapmayacağı hakkında da konuşan Çebi, “Biz gerekli yerlere gerekli başvuruları her zaman yaptık. Resmi kişilerle makamlarında yaptık bunu. Görüşmelerin içeriğine bakmak gerekiyor. Ali Bey'in de o görüşmelerde adalet istediğini düşünmek istiyorum ve bunu hepimiz adına istediğini düşünmek istiyorum. Bugün gündemimiz ve konumuz dün yaşadığımız hakem hatalarının mağduriyetini kamuoyuyla paylaşmak. Takımla ilgili konuları biz kendi içimizde konuşup hallederiz” dedi.

İlginç bir süreç geçirdiklerini de söyleyen Çebi, “Yıllardır bütün takımlar kendilerine haksızlık yapıldığını söylüyorlar. Ben kendi adıma, onların haklı olduğunu düşünmeye başlıyorum. Ben haksızlığa uğradım, Beşiktaş haksızlığı uğradı. Bu nedenle sadece Beşiktaş haksızlığa uğradı diyemem” açıklamasını yaptı. Çebi son olarak yaptığı bu açıklama sonrasında PFDK'ya sevk edilmesi durumunda tepkisinin ne olacağı hakkında ise, “Hakkımı aramak için yapacağım konuşmanın cezalandırılacağını düşünmüyorum. Kimseye hakaret ettiğimi de düşünmüyorum. Eğer bu konuda bir yaptırım uygulayacaklarsa canları sağolsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan

