Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u konuk eden ve 2 kez geriye düştüğü karşılaşmanın son bölümünde Batshuayi'nin golleriyle 4-2'lik galibiyete uzanmayı başaran Beşiktaş, ligde 5 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. 38. dakikada Thiam'ın golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Larin'in 45. dakikada attığı kafa golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. İkinci yarıya hızlı başlamasına karşın bir türlü aradığı golü bulamayan Kara Kartal, 71. dakikada yediği kontratakta savunmada az adamla yakalandı. Bu pozisyonda İbrahim Akdağ'ın pasında Mame Thiam kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Kayserispor'u yeniden maçta öne geçiren isim oldu.

Güven ve Batshuayi son bölüme damga vurdu

Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Güven Yalçın, galibiyetin gelmesinde etki eden isimlerden oldu. 84. dakikada bu futbolcunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu filelere gönderirken ligde de 6 maç aradan sonra golle tanıştı. Galibiyet için yüklenen siyah-beyazlılarda Batshuayi 89. dakikada yeniden sahne aldı. Güven Yalçın'ın pasında sağdan ceza sahasına giren Belçikalı golcü, rakibinden sıyrılıp çok sert bir vurula ağları havalandırırken Beşiktaş maçta ilk kez öne geçti. Karşılaşmanın uzatma anlarında Beşiktaş maçın skorunu ilan eden sayıyı da buldu.

Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, savunmanın arkasına hareketlenen Güven Yalçın'ı gördü. Bu futbolcu attığı golle tribünleri coştururken, Beşiktaş da bu sonuçla ligde 5 maç aradan sonra galibiyete uzandı. Siyah-beyazlı ekip son olarak 10. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etmiş ve ardından çıktığı 5 lig maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

2. dakikada Larin'in taç çizgisi yakınlarında kaptırdığı topla buluşan İbrahim'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen İlhan'ın kayarak yaptığı vuruş Serdar'a çarparak kornere gitti.

15. dakikada Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada altıpas içinde seken topu kaleci Lung, güçlükle çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

32. dakikada Atiba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Batshuayi'nin ceza alanına girip rakibini çalımladıktan sonra çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Lung kornere çeldi.

38. dakikada Onur Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına Mame Thiam'ın geriden gelip altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşu kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Serdar'ın rakip yarı sahanın ortalarından ceza sahasına havalandırdığı topta hafif sol çaprazda Ramazan'dan önce iyi yükselen Larin'in kafa vuruşu uzak köşeden filelere gitti. 1-1

45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

51. dakikada Larin'in pasıyla sol kanatta topu alan Rıdvan'ın rakibini vücut çalımıyla ekarte ettikten sonra ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Batshuayi'nin kayarak yaptığı vuruş yandan auta gitti.

71. dakikada Larin'in rakip yarı sahada kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Kayserispor'da Ramazan'dan aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren İbrahim Akdağ'ın son çizgiye inmeden kale önüne kestiği meşin yuvarlağa Thiam'ın dokunuşu ağlarla buluştu. 1-2

77. dakikada Pjanic'in sol kanattan kaleye yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşta ceza alanına havalandırdığı top sol kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.

84. dakikada Güven'in ceza yayı önünden verdiği ara pasıyla içeriye hareketlenen Batshuayi, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla maça bir kez daha dengeyi getiren golü attı. 2-2

89. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topu alan Güven, pasını bekletmeden sağındaki Batshuayi'ye verdi. Bu oyuncunun bir süre topla ilerledikten sonra ceza alanına girip sağ çaprazdan çektiği yerden sert şut filelere gitti. 3-2

90+6. dakikada rakibinden kaptığı topla hızlı kat eden Güven, sol tarafındaki Batshuayi ile verkaça girdi. Savunmanın arkasına sarktıktan sonra Batshuayi'nin pasıyla meşin yuvarlağı alan Güven Yalçın, düzgün vuruşla ağları sarstı. 4-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Serdar Saatçı, Domagoj Vida, Rdıvan Yılmaz, Atiba Hutchinson (Oğuzhan Özyakup dk. 74), Miralem Pjanic, Can Bozdoğan (Mehmet Topal dk. 90+ 4?)x, Rachid Ghezzal, Cyle Larin (Güven Yalçın dk. 74), Michy Batshuayi

Yedekler: Emre Bilgin, Francisco Montero, Umut Meraş, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kenan Karaman

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Kayserispor: Silviu Lung, Onur Bulut (Ramazan Civelek dk. 43), Majid Hosseini, Uğur Demirok, Lionel Carole, Olivier Kemen (Joseph Attamah dk. 62), İbrahim Akdağ (Carlos Mane dk. 90+3 ?), Gustavo Campanharo (Mustafa Pektemek dk. 90+3) , Emrah Başsan, Mame Thiam, İlhan Parlak (Miguel Cardoso dk. 62)

Yedekler: Bilal Bayazit, Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Anthony Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Mame Thiam (dk. 38 ve 71) (Kayserispor), Larin (dk. 45), Batshuayi (dk. 84 ve 89), Güven Yalçın (dk. 90+ 6) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Lionel Carole (Kayserispor), Serdar Saatçı, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

(UA-TK-S)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş