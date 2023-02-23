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Beşiktaş'tan 'şampiyon play-off ile belirlensin' haberlerine yalanlama

Beşiktaş'tan 'şampiyon play-off ile belirlensin' haberlerine yalanlama
Beşiktaş'tan 'şampiyon play-off ile belirlensin' haberlerine yalanlama

Beşiktaş, Kulüpler Birliği toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesini önerdiğine yönelik medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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