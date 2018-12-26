Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi yapıldığı açıklandı.

Siyah - Beyazlılar'dan yapılan açıklamada sözleşmesi 2019 Mayıs ayında bitecek Güneş'e yeni sözleşme teklifi yapıldığı kaydedildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama:

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."