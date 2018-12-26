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Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi
Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi yapıldığını açıkladı.

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi yapıldığı açıklandı.

Siyah - Beyazlılar'dan yapılan açıklamada sözleşmesi 2019 Mayıs ayında bitecek Güneş'e yeni sözleşme teklifi yapıldığı kaydedildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama:

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.
Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.
Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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