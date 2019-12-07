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Beşiktaş'tan taraftarlara Kasımpaşa uyarısı

Beşiktaş'tan taraftarlara Kasımpaşa uyarısı
Beşiktaş'tan taraftarlara Kasımpaşa uyarısı

Beşiktaş Kulübü, yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesinde maça gidecek olan taraftarlar için bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya toplu halde gidecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, karşılaşmayı tribünden takip edecek olan taraftarları için resmi sitesinden şu uyarıyı yaptı:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maç için bilet satın alan taraftarlarımızın maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na toplu olarak gitmelerine karar verilmiştir.
Kasımpaşa maçına bilet satın alan taraftarlarımızın yarın (8 Aralık) saat 16.00'da Beyoğlu'nda bulunan Euro Plaza önünde toplanmalarını ve polis nezaretinde stadyuma gitmelerini önemle rica ederiz."

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