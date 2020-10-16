Beşiktaş'tan, yeni transferlerle gövde gösterisi

Beşiktaş yeni transferlerini tanıttı. Yeni sezonda kadroya dahil edilen Valentin Rosier, Atakan Üner, Francisco Montero, Gökhan Töre, Josef de Souza, Fabrice N'Sakala, Vincent Aboubakar, Welinton ve Rachid Ghezzal, Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte kameraların karşısına geçti. Gana Milli Takımı dönüşünde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan yeni transfer Bernard Mensah ise toplantıda yer almadı. Vodafone Park'ta gerçekleşen toplantıda ilk sözü Başkan Ahmet Nur Çebi aldı.

“Transferde başarılı olmadığımızı söyleyenlere karşı, değerli transferlerimizle buradayız”

Pandemi dönemine karşın yapılan değerli transferler olduğunu ve bu isimlerle bir araya geldiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Kendilerinden beklentileri karşılayabileceklerinden hiç şüphemiz olmayan bu güzide oyuncularımızla birlikte şampiyonluğu başarılı şekilde getireceğimizi camiamıza duyurmak istiyoruz. Transfer döneminde değişik bir algı oluşturularak Beşiktaş'ın transferde başarılı olmadığı, hatta transfer yapılmadığı algısını huzurlarınızda göstermek adına değerli futbolcularımızla bir aradayız.

Özellikle şampiyonlukların sahada belirlenmesi gerekirken her ne hikmetse medyanın önünde daha ligler başlamadan transferlere bağdaştırılarak yapılamadığı iddia edilen transferlerin doğru olmadığını göstermek ihtiyacı doğdu. Bu kardeşlerimizle ve burada olmayan diğer futbolcularımızla şampiyonluğu kovalayacağımızı belirtmek istiyorum.

Transfer tek başına yapılan bir olay değildir. Özellikle Beşiktaş gibi yılların köklü ve çok büyük camiasında bu işler ekip olarak yapılır. Ben, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, hocamız Sergen Yalçın, scout ekibimiz ve Cenk Sümer arkadaşımız transferlerde çok çaba sarf etti. Camiam adına hepsine teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle yaptığımız transferler nokta atışı. Gidenlerden daha iyi olduklarına inandığımız bu futbolcularımız, 8 milyon Euro tasarruf ederek kadromuza katıldı. Menajerlik ücretleri dahil olmak camiamızın her kuruşuna ne kadar sahip çıktığımızı söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Futbolculardan şampiyonluk mesajı

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ardından yeni transferler duygularını dile getirdi. Francisco Montero “Burada olduğum için çok mutluyum, bu formayı giydiğim için gururluyum. Hedefimiz bütün kulvarlarda şampiyon olmak” derken, Welinton ise, “Büyük bir kulübe geldim. Bunun bilincindeyim. Başkanım başta olmak üzere takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarına sıcak karşılama için teşekkür ederim. Şampiyonluklara alışkın bir kulüpteyim ve benim de hedefim burada şampiyonluk yaşamak” açıklamasını yaptı.

Basın toplantısında görüşlerini aktaran Josef de Souza, “Dün söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Bütün camiaya iyi şanslar dilerim. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk” şeklinde konuştu. Siyah-beyazlı kulübe tekrar dönen Vincent Aboubakar, transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başta başkanımız olmak üzere hocama, takım arkadaşlarıma, bu şansı bana tanıyan herkese teşekkür ederim. Aynı istek ve arzuyla Beşiktaş'a geri döndüm. Bu formayı yeniden terletecek olduğumu için mutluyum. Burada şampiyonluk yaşadım ve yeniden yaşamak istiyorum” cümlelerini kullandı.

Aboubakar gibi yeniden siyah-beyazlı formaya kavuşan Gökhan Töre de, “Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Bu büyük camianın parçası olmaktan her zaman gurur duydum. İlk günde olduğu gibi tekrar bu formayı heyecan ve gururla taşıyacağıma söz veriyorum. Taraftarın her zaman arkamızda olduğunu biliyorum. Ahmet Nur Çebi''e, Emre Kocadağ'a, Erdal Torunoğulları'na, Sergen Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum burada oluğum için” diye konuştu.

Mensah'dan videolu mesaj

Covid-19 testi pozitif çıktığı için toplantıya katılmayan yeni transferlerden Bernard Mensah, videolu mesaj göndererek transferinde emeği geçenlere teşekkür etti. Toplantıda olamadığı için üzgün olduğunu sözlerine ekleyen Mensah, “Normal zamanlar yaşamıyoruz. Beşiktaş'ta oynamayı çok istedim ve şu anda Beşiktaş'tayım. Çok mutluyum. Takıma da mesajım var, ben gelene kadar sıkı çalışsınlar” açıklamasını yaptı.

Altınordu'dan kadroya dahil edilen Atakan Üner çok büyük bir kulübün parçası olduğunu ve burada bulunduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti. N'Sakala, Beşiktaş forması giydiğinden dolayı büyük bir onur yaşadığını, yıllarca bu seviyede oynamak istediğini belirtirken, Rachid Ghezzal, “Burada olmaktan, bu ülke ve bu kulüpte olmaktan çok mutluyum. İyi bir takımımız var. Umarım taraftarlarımız da bir an önce aramıza döner. Onların coşkusunu hissetmek çok önemli bizim için. İnşallah en kısa sürede onları görürüz” şeklinde konuştu.

Sporting Lizbon'dan siyah-beyazlılara gelen Valentin Rosier de şu cümlelere yer verdi:

“Buradaki oyuncu grubunun bana yaklaşımını görünce burada olmak istedim. İyi bir takımımız var ve inşallah şampiyon oluruz. Umarım korona virüs bir an önce biter ve taraftarlarımız da stada gelirler.”

Futbolcuların açıklamalarının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, “Futbolcularımı tebrik ediyorum. Şampiyon olmak için bir an önce antrenmana gidip hazırlansınlar. Çok güzel bir sezon geçireceğiz. Beşiktaş çok değerli bir yer, burayı çok sevsinler” dedi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından futbolcular antrenman için Ümraniye'ye gitti.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu



