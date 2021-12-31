Beşinci doz korona virüs aşısı için randevular açıldı

Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı. Bugünden itibaren dördüncü doz aşısını olup üzerinden 3 ay süre geçmiş olan kişiler için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı. Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor. 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar beşinci doz randevusu alabiliyor.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek. Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

Hatırlatma dozunu bekleme süresi üç aya düştü

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyant nedeniyle hatırlatma dozunun öneminin arttığını söylemiş, Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiğini duyurmuştu. Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Koca, yayılmakta olan Omicron varyantının daha kolay bulaştığını ve bundan korunmak için hatırlatma dozlarını daha erkene çektiklerini belirtmişti.