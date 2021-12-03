Beslediği köpek ölü bulunan evsiz adamın başından bir an bile ayrılmadı

Olay, Ekrem Orhon Mahallesi sahil mevkiinde meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde çardakta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Servis'i aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çardakta hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Şahsın çevredekilerin yakından tanıdığı Osman Ali Yıldız isimli evsiz olduğu anlaşıldı.

Güneysu ilçesine bağlı Başaran köyündeki evi yanan Yıldız'ın ailesiyle arasının kötü olduğu ve Rize merkezde sokaklarda yaşadığı öğrenildi. Yıldız'ın cansız bedeni adli tıp doktoru ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Köpek başından ayrılmadı

Yıldız'ın cenazesi kaldırılana kadar başından ayrılmayan sokak köpeği ise dikkat çekti. Yıldız'ın cenazesi cenaze arabasına taşınırken köpek yine yanından ayrılmayarak Yıldız'ı takip etti. Yıldız'ın aylardır köpekle ilgilenerek beslediği öğrenildi. Cenaze aracının hareket etmesi ile olay yerinden uzaklaşan köpek her yerde sahibini aramaya başladı.

Bölgede seyyar satıcılık yapan Rasim Özdin, beslediği sokak köpeğinin Yıldız hayattayken yanından bir an olsun ayrılmadığı gibi öldüğünde de ayrılmadığını dile getirerek, “Köpek vardı yanında. Uyumuyorsa giderdi marketten tavuk alırdı ona. Tavukları kopeğe verirdi. Köpek onunla markete kadar giderdi. Köpek hiç ayrılmazdı ondan. Bugün de geldik bu hal ile karşılaştık. Sırtüstü çevirirken ben sağlık ekiplerine yardımcı oldum. O köpek yine ayrılmadı yanımızdan. Adamın evini köyde yakmışlar diye biliyorum. Bu ailesini dışlamış, ailesi bunu dışlamış. Vatandaşlar elbise getirir verirdi ona. Millet yemek alırdı, tıraş ettirirdi onu. Normalde emeklidir. Buralarda yatardı. Emekli maaşını çekerdi. Onu da burada çalardılar cebinden” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir - Osman Kubilay Küçükmustafa

