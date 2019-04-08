‘Beslenme Okuryazarlığı' eğitimi başladı

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan programa destek verdiklerini ve birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Eğitiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş,” Çocukların hem okulda hem evde doğru beslenmeye yönelik farkındalığını oluşturup hem de sağlıklı beslenmeyi aşılamaya çalışıyoruz” dedi.

“Beslenme alışkanlıkları kazandırmaya yönelik bir program”

İçerisinde bulunduğumuz dönemde okuryazarlığın öneminden bahseden Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Eğitiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, “Küçük yaştan itibaren çocukların besin seçimi, doğru beslenme alışkanlıkları ve hareketli yaşamla ilgili bazı becerileri kazandırmaya yönelik bir program. Biz bu programı Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile birlikte yürütüyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı bir proje olduğunu ifade eden Güneş, “Bahçeşehir Koleji olarak bu projeye destek veriyoruz. Tüm kampüslerimizde özellikle erken çocukluk döneminden itibaren ‘Beslenme Okuryazarlığı' eğitimini başlattık. Yapılan araştırmalarda da görüldüğü gibi özellikle 5 yaş altındaki çocukların 5'inden 1'inde obezite riski var. Biz de kurum olarak hazırladığımız program ile iki önemli boyutu ele aldık. Bir tanesi ‘Sağlıklı Beslenme', ikincisi de ‘Hareketli Yaşam'. Çocuklarda hem okulda hem evde bu konu ile ilgili farkındalık oluşturmak hem aileleri bilinçlendirmek hem de okul içi aktivitelerimiz ile birlikte çocukların doğru beslenmeye yönelik farkındalığını oluşturup hem de sağlıklı beslenme ile ilgili motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz.

Küçük yaşta bilinçleniyorlar

Okul içerisinde yapılan etkinliklerden bahseden Güneş, “Okul içinde menü hazırlamak, besin değerleri, özellikle hazır gıdalarda etiket okumayla alakalı farkındalık oluşturmak gibi aktiviteleri ele alıyoruz. Bu vesileyle de tüm Türkiye'de Bahçeşehir Kolejinde ‘Obeziteye Hayır Kampanyası' başlattık. Bu kampanya içerisinde de yapacağımız okul içi seminerler ve veli seminerleri ile hem velilerimizi bilinçlendirip hem de aktivitelerimizi düzenli olarak gerçekleştirmeye başladık” dedi.

