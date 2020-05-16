İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşlik ve 10'luk pakette maske satışı internette başladı

Beşlik ve 10'luk pakette maske satışı internette başladı
Beşlik ve 10'luk pakette maske satışı internette başladı

Normalleşme ile birlikte Bilim Kurulu üyeleri özellikle maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıyor. Toplu taşıma araçları ve marketlerde uzun süredir maske zorunluluğu bulunmasının ardından son dönemde bazı illerde sokağa maskeli çıkma zorunluluğu da getirilmişti.

Ticaret Bakanlığı bu kapsamda vatandaşın maskeye daha kolay ve ucuza erişebilmesi için yeni bir adım attı. Bakanlık, vatandaştan gelen talep doğrultunda 50'lik paket yerine 10'luk ve beşlik maske paketlerinin piyasaya sürülmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla satışına izin verilen ve ardından bir adedi için 1 TL üst limit fiyatı konulan tıbbi maske, 50'lik paketlerle marketlerde satışa sunulunca, vatandaşlardan beş ve 10'luk paket talebi gelmişti. Beşlik ve 10'luk paketlerin önümüzdeki günlerde market, eczane ve tıbbi marketlerde satışa sunulması beklenirken, ambalaj konusunda hazırlıklı olan PTT, epttavm.com üzerinden satışa başladı.

​Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.