Beşlik ve 10'luk pakette maske satışı internette başladı

Ticaret Bakanlığı bu kapsamda vatandaşın maskeye daha kolay ve ucuza erişebilmesi için yeni bir adım attı. Bakanlık, vatandaştan gelen talep doğrultunda 50'lik paket yerine 10'luk ve beşlik maske paketlerinin piyasaya sürülmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla satışına izin verilen ve ardından bir adedi için 1 TL üst limit fiyatı konulan tıbbi maske, 50'lik paketlerle marketlerde satışa sunulunca, vatandaşlardan beş ve 10'luk paket talebi gelmişti. Beşlik ve 10'luk paketlerin önümüzdeki günlerde market, eczane ve tıbbi marketlerde satışa sunulması beklenirken, ambalaj konusunda hazırlıklı olan PTT, epttavm.com üzerinden satışa başladı.

​Türkiye Gazetesi