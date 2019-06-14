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Beştepe'de ittifak zirvesi

Beştepe'de ittifak zirvesi
Beştepe'de ittifak zirvesi

Cumhur İttifakı’nın ortakları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

13.35'te başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren zirvede, İstanbul'da yürütülen seçim çalışmaları, TBMM'deki askerlik kanunu, ABD ile yaşanan S-400 krizi ve terörle mücadele gibi kritik konuların değerlendirildiği öğrenildi.
Görüşmede, Bahçeli'nin Erdoğan'a İstanbul seçimleri ile ilgili çalışmalar için birkaç gün İstanbul'da olacağı ifade ettiği belirtildi. İttifak ortaklarının İstanbul'daki seçim çalışmalarını masaya yatırdığı görüşmede, iki liderin birlikte gerçekleştireceği ortak program hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam eden Askerlik Kanun Teklifi ile ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı zirvede, Bahçeli'nin teklife ilişkin endişe ve taleplerini Erdoğan'a ilettiği öğrenildi. İki liderin görüşmesinde Rusya'dan alınan S-400 sonrası ABD ile yaşanan kriz ve devam eden Pençe Harekâtı da gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi

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