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Beştepe'de kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Beştepe'de kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Beştepe'de kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından satırbaşları:

'Suriye'den gelene terör saldırılarına artık tahammülümüz kalmadı.Polislerimize yönelik saldırı artık bardağı taşırmıştır' 

“Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. En kısa sürede gereken adımları atacağız''

 “Sağlık alanında Covid-19 salgınındaki gelişmeleri, hasta, vefat sayıları, aşıdaki son duruma kadar tüm boyutlarıyla ele aldık.”

 “Türkiye gerek sağlık altyapı gücü gerek üretim ve tedarik süreçlerini devam ettirmesiyle dünyada en iyi kriz yönetimi sergileyen ülkelerin başında geliyor.”

“Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki teknik eğitim AR-GE merkezinde geliştirilen Covid-19 hızlı antijen test kiti üretim aşamasına geldik.”

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