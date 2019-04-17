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Beştepe'de kritik toplantı

Beştepe'de kritik toplantı
Beştepe'de kritik toplantı

Savunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen toplantıda savunma sanayiinde son zamanlardaki gelişmeler ele alınmıştır. Ayrıca sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır.”  

Derya Yetim

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