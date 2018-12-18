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Bestler- Dereler bölgesinde teröristlere ait 23 sığınak ve mühimmat ele geçirildi

Bestler- Dereler bölgesinde teröristlere ait 23 sığınak ve mühimmat ele geçirildi
Bestler- Dereler bölgesinde teröristlere ait 23 sığınak ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve barınak tespit edildi. Sığnaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı tarafından 14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç Operasyonu" kapsamında; Şırnak merkez Bestler-Dereler Bölgesi Şerivan Ormanlarında yapılan arama/tarama faaliyetleri sırasında, BTÖ mensuplarına ait (23) sığınak ve barınak içerisinde EYP yapımında kullanılan çok sayıda fünye, kablo, patlayıcı madde ile roketatar, suikast tabancası, çeşitli silahlara ait çok sayıda mühimmat, ilk yardım ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin arama ve taraması devam ediyor.

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