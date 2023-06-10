Bestler Dereler kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığınca Şırnak'ın Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesinde başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tulal operasyonu başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerinin katılımı ile nokta istihbaratına dayalı olarak gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patika yol üzerinde, çalıların arasında gizlenen EYP düzeneği komando timlerince imha edildi.

Oğuzhan Halil Özbek



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