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Beto, Göztepe'ye veda etti

Beto, Göztepe'ye veda etti
Beto, Göztepe'ye veda etti

Göztepe’nin 3 sezondur kalesini koruyan başarılı kaleci Beto, sarı-kırmızılılara veda etti.

Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, Sivasspor ile oynanacak Süper Lig 34. hafta mücadelesi öncesinde takıma veda ettiğini açıkladı. 38 yaşındaki deneyimli file bekçisi, maç öncesinde üzerinde “Her şey için teşekkürler” yazılı olan bir tişörtle sahaya çıktı.

“Kaptanınız olmaktan gurur duydum”

Beto, sosyal medya hesabından da bir açıklama yaparak, “Hayatımın bir aşaması daha bitti. 3 yılda 100'ün üzerinde maç oynadım. Sahada teri gözyaşı ve kan bıraktım. Taraftarımızın desteğiyle karşılaştığımız engellerinden üstesinden geldik. İlk günden beri performansımı yükseltmek için koruduğum kalenin arkasına yerleşen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kaptanınız olmaktan büyük mutluluk ve gurur duydum. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı. Beto ayrıca birlikte çalıştığı kulüp personeli, teknik ekip ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten
 

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