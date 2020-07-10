Beton dökülen yolda elektrik direği yolun ortasında kaldı

İlçeye bağlı Asmalıırmak köyünde toprak olan yola beton döküldü. Yolun tam ortasında kalan ve kaldırılması gereken elektrik direğine aldırılmadan beton direğin çevresine döküldü. Elektrik yüklü kabloların üzerinde yer aldığı direk yolun ortasında kalınca kazaya davetiye çıkarmaya başladı.

Ordu'dan Rize'ye akrabalarını ziyarete gelen Emre Şenyurt, gördüğü tablo karşısında çok şaşırdığını dile getirerek, “Yolda hiçbir şekilde bir tabela veya uyarı levhası yok. Yol yeni yapılmışa benziyor, herhangi bir levha olabilirdi. İnsanların hayatını bu denli tehlikeye düşürmeleri ve hiçe saymaları bence kötü bir şey” ifadelerini kullandı.

Yolun ortasında bırakılan elektrik direğinin kazaya davetiye çıkardığının altını çizen Efe Şenyurt ise “İlk kez böyle bir manzara ile karşılaşıyorum. Babamla arabayı sağa çekip epey bir inceledik direği. Böyle bir direğin yolun ortasında kalması ilginç olmuş. Biz yine yavaş geliyorduk, hızlı gelen sürücüler de olabilirdi. Resmen kazaya davetiye çıkarıyor. En azından ileriye bir levha koysaydılar iyi olurdu” şeklinde konuştu.

Hasan Fehmi Demir