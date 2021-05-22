Beton mikseri bakkal dükkanının üzerine devrildi: 2 yaralı

Kaza Rize'nin Ardeşen-Çamlıhemşin yolu üzeri Hoşdere köyü Mevkii'nde meydana geldi. Hakan Kolçak yönetimindeki 53 ABG 160 plakalı beton mikseri, aşırı hız ve yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bakkal dükkanının üstüne devrildi. Kaza sırasında bakkal önünde bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlatırken, bakkal önünde bekleyen Hatice Çavuşoğlu ile sürücü Hakan Kolçak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bakkal dükkanı üzerine devrilen beton mikserini kaldırmak için çalışma başlatılırken, kaza nedeniyle yol 1 saat ulaşıma kapandı.

Hızır Tonyalı – Mustafa Özyanık

