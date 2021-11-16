Beton mikseri hafif ticari araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 22.15 sıralarında Yeşillik Caddesi Gediz Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne gitmekte olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Selahattin U. (27) idaresindeki Mercedes marka 33 AGY 908 plakalı beton mikseri, Yeşillik Caddesi yan yoldan Konak istikametine dönmek isteyen İsmail O., yönetimindeki 35 TBA 69 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkışan sürücü İsmail O., ve yolcu konumunda bulunan Fatma E., sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü İsmail O'nun durumunun ağır olduğu, yolcu konumunda bulunan Fatma E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis tarafından kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Mustafa İç

