Beton mikseri otomobile çarptı; Anne öldü, oğlu yaralandı

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hacıeyüplü Caddesi üzerine ilerleyen A.K. (40) idaresindeki 20 F 2609 plakalı beton mikseri, Akça Caddesinde seyreden Ömer Aydoğan (49) kontrolündeki 20 ADA 133 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Aydoğan ve annesi Nevriye Aydoğan (73) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Nevriye Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi, oğlunu ise Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu annenin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Eren Elyesa Polat

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