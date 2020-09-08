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Beton mikseri telefon direğini yıktı

Beton mikseri telefon direğini yıktı
Beton mikseri telefon direğini yıktı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde telefon direğine bağlı kablolara takılan beton mikseri, tüm mahallenin elektriksiz kalmasına neden oldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Atatürk Mahallesi Nasrettin Hoca Caddesi'nde telefon kablolarına takılan bir beton mikseri, kablolarla birlikte direği olduğu yerden söktü. Kaza sebebiyle caddeye bağlı bir sokakta elektrik kesintisi yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, caddeden İşgal Sokak'a dönen 59 JC 117 plakalı beton mikseri sürücüsü İsmail G., sokaktaki kabloların alçak olduğunu fark etmedi. Mikser yoluna devam ettiği esnada gerilen telefon kabloları, bağlı bulundukları direği yerinden sökerek koptu.

Elektrik kesintisi yaşandı

Durumu fark eden mahalle sakinleri, kopan telefon kablolarının elektrik kablolarını da etkilediğini ve yüksek gerilim nedeniyle apartmanlarında bulunan elektrik sayaçlarının şase yaptığını iddia etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen TREDAŞ ekipleri kopan kablolara müdahale ederken, emniyet ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Furkan Bolat
 

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