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Beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Çin’in Wuhu şehrinde ışık ihlali yapan motosikletli, sarı ışıkta geçen beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Tıkla İzle

Çin'in Anhui eyaletine bağlı Wuhu şehrinde sarı ışıkta geçen beton mikseri, aynı şekilde ışık ihlali yapan motosikletli ile karşı karşıya kaldı. Motosikletliye çarpmamak için ani manevra yapan beton mikseri, savrulmaya başladı. Motosikletli beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, beton mikseri reklam panolarına çarptı. Hafif şekilde yaralanan beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uğur Rıfat Karlova

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