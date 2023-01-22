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Beton mikserinin çarptığı otomobil trafik ışığına vurarak durabildi

Beton mikserinin çarptığı otomobil trafik ışığına vurarak durabildi
Beton mikserinin çarptığı otomobil trafik ışığına vurarak durabildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobil, trafik lambasına vurdu. Mikser ile direk arasında sıkışan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D.'nin kullandığı 42 AJR 781 plakalı beton mikseri, İbrahim Sözen Caddesi üzerinde trafik lambalarına geldiğinde Mustafa H.'nin kullandığı 07 MMZ 52 plakalı otomobili mikser ile trafik lambasının direği arasına sıkıştırdı. Kazada, mikser ile direk arasında sıkışan otomobilin sürücüsü , şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Öte yandan kaza anı, yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arif Kaplan

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