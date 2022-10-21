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Beton mikserinin şoförü motosikletteki iki kişiyi tekme tokat dövdü

Beton mikserinin şoförü motosikletteki iki kişiyi tekme tokat dövdü
Beton mikserinin şoförü motosikletteki iki kişiyi tekme tokat dövdü

Beşiktaş'ta yol verme nedeniyle beton mikseri şoförü ile motosikletli arasında kavga çıktı. Kavgada beton mikseri şoförü motosikletteki iki kişiyi tekme tokat döverken o anlar kameraya yansıdı.

Beton mikserinin şoförü motosikletteki iki kişiyi tekme tokat dövdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda dün gece saatlerinde beton mikseri şoförü ile motosikletli arasında trafikte tartışma çıktı. Yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosikletteki kasklı kişiler, tartıştıkları şoföre saldırdı ardından kaçmaya çalıştı. Arkalarından şoför, motosikletli iki kişiyi tekme tokat dövdü. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sona ererken o anlar oradan geçen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur
 

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