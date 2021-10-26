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Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bitlis'in Tatvan ilçesinde beton mikseriyle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre kaza, Tatvan ilçesindeki Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis istikametine giden M.Ş.B. kontrolündeki 34 EAM 146 plakalı Volkswagen transporter minibüs ile Bitlis'ten Ahlat istikametine ilerleyen T.S. yönetimindeki 65 ES 044 plakalı beton mikseri çarpıştı.

Beton mikserinin yaklaşık 50 metre sürüklediği minibüsün sürücüsü M.Ş.B. (54) ve M.Ş.K. adlı şahıslar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Mücahit Tarlan-Hakan Okay
 

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