Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı kamerada

Ümraniye, Beykoz otoyolunda kaydedilen görüntülerde iki beton mikser sürücüsünün trafikte tehlikeli yarışı görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen iki beton mikser sürücüsünün yaptığı tehlikeli yarış trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Beton yüklü Mikserler ile trafikte canlarını hiçe sayan sürücüler, trafikteki diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye attı. Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı ise başka bir araçtaki kişiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Aykut Zor - Metin Başar