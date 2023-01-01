Betonlar arasında kalan sır türbe

Yenidoğan Mahallesi Papuççular Caddesi'nde 5 katlı bir binanın altında bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan türbe, merak konusu oldu. Rivayetlere konu olan türbenin kime ait olduğunun araştırılmasını isteyen esnaf Sefer Beyoğlu, birçok kişinin bölgeye gelerek dua ettiğini söyledi.

Sefer Beyoğlu, "Bu, eski zamandan kalma bir mezar. İsmi ‘Nurullah' diye biliyorum. Buraya gelenler dua edip çiçekleri suluyorlar. Rivayete göre, bu bina buraya yapılırken kepçeler kırılmış, binanın planını değiştirmişler. Burada oturan insanlar bile çok eski bir mezar olduğunu söylüyorlar. Burada yatan zatın ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz. Detaylı bilgileri biz bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz" dedi.

Orkun Kaya

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