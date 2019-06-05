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Beverly Hills şehri ABD'de ilk gerçekleştirdi

Beverly Hills şehri ABD'de ilk gerçekleştirdi
Beverly Hills şehri ABD'de ilk gerçekleştirdi

Beverly Hills, ABD’de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu.

California eyaletindeki ünlü Beverly Hills şehri Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle tütün ve tütün ürünlerin satışına yasak getirdi. Yönetmeliğe göre, 2021 yılı itibariyle Beverly Hills'de sigara, puro, elektronik sigara, pipo, tütün ve tüm tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak. Otellerde tütün satışına izin verilecek ancak akaryakıt istasyonları, eczaneler ve bakkallarda satış yapılamayacak. Akaryakıt istasyonu işletmecileri, yasağın haksız yere çalışanların işten çıkarılmasına yol açabileceğini iddia ederek tepki gösterdi. Belediye meclisi ise yasağın halk sağlığını korumak için atılacak en iyi adım olduğunu söyledi.

Serkan Bayar  

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