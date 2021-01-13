“Beyaz bastona ne kadar sahip çıkıyoruz?”

“Görme engellilerin yüzde 86'sı işsiz”

Türkiye'de İŞKUR verilerine göre 11.700 görme engelli başvurusu içinde istihdam edilen engellinin yalnızca 1578 kişi olduğuna vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Görme engellilerin yüzde 86'sı işsiz. Engelli istihdamında halen istenilen noktaya gelemedik. Görme engellilere ve Beyaz Baston'a daha fazla sahip çıkılması gerekiyor” diye konuştu.

“Uzaktan eğitimi algılayamıyorlar”

Koronavirüs salgını sürecinde görme engellilerin yaşadığı en önemli sorunlardan birisinin de eğitime erişim olduğuna dikkat çeken Gayretli, “Görme engelliler ders videolarında görsel betimleme olmadığı için dersleri anlayamıyor. Uzaktan eğitim videoları, görme engelli öğrencilerin algılayacağı şekilde düzenlenmeli” dedi.

“Onların gözleri olmak zorundayız”

Üniversite olarak, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve birçok dernekle paydaş projelere hazır olduklarını ifade eden Gayretli, “Görme engellilerin hayallerine ve hayatlarına dokunabilmeliyiz. İş ve okul hayatlarında daha aktif, başarılı bir şekilde yer almalarını sağlayacak projelerde, öğretim elemanlarımızın ve Sürekli Eğitim Merkezimizin iş birliğine hazırız. Uzaktan eğitime entegre edilen projelerle onların gözleri olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

