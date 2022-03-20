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Beyaz bir sabaha uyanan Balıkesir'de karın güzelliği havadan görüntülendi

Beyaz bir sabaha uyanan Balıkesir'de karın güzelliği havadan görüntülendi
Beyaz bir sabaha uyanan Balıkesir'de karın güzelliği havadan görüntülendi

Balıkesir'de gece yarısı başlayan kar yağışı ile vatandaşlar beyaz bir örtüyle sabaha uyandı. İstanbul-İzmir yolunun geçiş noktası olan Balıkesir'de şehirlerarası ulaşımda sorun yaşanmazken, karın güzelliği havadan görüntülendi.

Beyaz bir sabaha uyanan Balıkesir'de karın güzelliği havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Balıkesir'de şehir merkezinde gece yarısından sonra etkili olan kar seyrine doyulmayan manzaralar oluşturdu. Şehrin mesire alanı olan Değirmen Boğazı beyaz gelinliğini giyerken, pazar günü olması dolayısı ile trafikte bir yoğunluk yaşanmadı.

Piknik alanında yaşayan ördekler karın tadını çıkartırken, piknik masalarında 15 santimetreye yakın kar kalınlığı oluştu.

İstanbul-İzmir yolu açık

Öte yandan, İstanbul ve İzmir arasında geçiş noktası olan Balıkesir'de ulaşımda bir sorun yaşanmadı. Balıkesir-Susurluk, Balıkesir-Edremit, Balıkesir-Savaştepe yolları havadan görüntülenirken, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

Kırsal mahallelere ait bazı yollar kapanırken, kar yağışının dinmesi ile yolların kısa sürede açılacağı öğrenildi.

Bahadır Demirçeviren - Emre Binakuran
 

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