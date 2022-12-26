Beyaz eşya deposundan hırsızlık kamerada

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesinde bulunan bir beyaz eşya bayisinin deposundan 16 televizyon, 2 su sebili, 1 klima, 1 çamaşır makinası, 1 bulaşık makinası çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipler, şüphelilerin F.D. ile H.E. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, çaldıkları eşyaların bir kısmını ele geçirdi.

Şüpheli F.D. ve H.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmet Biçen

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