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Beyaz eşya hırsızları yakalandı

Beyaz eşya hırsızları yakalandı
Beyaz eşya hırsızları yakalandı

Gaziantep’te bir ikametten ve iş yerinden beyaz eşya hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyaz eşya hırsızları yakalandı - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Osmangazi ve Karagöz mahallelerinde bir ikamette ve iş yerinde meydana gelen beyaz eşya hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Demir
 

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