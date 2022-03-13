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Beyaz gelinliğini giyen Mardin'de kartpostallık manzaralar oluştu

Beyaz gelinliğini giyen Mardin'de kartpostallık manzaralar oluştu
Beyaz gelinliğini giyen Mardin'de kartpostallık manzaralar oluştu

Dün gece itibariyle etkili olan kar yağışı Mardin'in tarihi mekanlarını beyaz gelinlikle süsledi.

Dün akşam saatleri itibariyle Mardin'in Artuklu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Güne karla uyanan Mardin'de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Tarihi mekanlardan Mardin Kalesi beyaz örtü ile süslendi. Fotoğraf sanatçısı Mustafa Kılıç, her kar yağdığında oluşan manzaraya tekrar tekrar hayranlık duyduğunu belirtti.

Çekimler için eski Mardin'e çıktığını söyleyen Kılıç, "Çektiğim her fotoğraf benim için ayrı bir mutluluk sebebi. Her yıl çektiğim fotoğraflara dönüp baktığımda Mardin'in günbegün daha da güzelleştiğine şahit oluyorum. Fotoğraf, geçmişi diriltmek gibi bir şey" dedi.

Kübra Nur Atik
 

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