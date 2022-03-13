Beyaz gelinliğini giyen Mardin'de kartpostallık manzaralar oluştu

Dün akşam saatleri itibariyle Mardin'in Artuklu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Güne karla uyanan Mardin'de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Tarihi mekanlardan Mardin Kalesi beyaz örtü ile süslendi. Fotoğraf sanatçısı Mustafa Kılıç, her kar yağdığında oluşan manzaraya tekrar tekrar hayranlık duyduğunu belirtti.

Çekimler için eski Mardin'e çıktığını söyleyen Kılıç, "Çektiğim her fotoğraf benim için ayrı bir mutluluk sebebi. Her yıl çektiğim fotoğraflara dönüp baktığımda Mardin'in günbegün daha da güzelleştiğine şahit oluyorum. Fotoğraf, geçmişi diriltmek gibi bir şey" dedi.

Kübra Nur Atik



İLGİLİ HABER Kar altında ormanda doğan kuzusunu üşümesin diye sırt çantasında taşıdı

İLGİLİ HABER Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı

İLGİLİ HABER Beyaza bürünen Taksim Meydanı havadan görüntülendi

İLGİLİ HABER Alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar, düşerek tehlikeye yol açtı

İLGİLİ HABER Esenler'de yürek ısıtan anlar