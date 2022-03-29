Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor

UNESCO'nun ‘Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda turizm sezonunun açılması için çalışmalar başladı. Yaklaşık 5 aydan beri soğuk hava ve kar nedeniyle ziyarete kapalı olan Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolun açılması için Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karayolları Adıyaman Şefliğinden talepte bulundu. Karayolları ekipleri 1 kepçe, 1 greyder, 1 rotatif ve 1 bıçaklı kamyon ile Nemrut Dağı zirvesine 5 kilometre uzaklıkta karla mücadeleye başladı. Tipi nedeniyle yer yer 5-6 metreye ulaşan kar kalınlığı ile ekipler mücadele ediyor.

Bu yıl çetin geçen kış nedeniyle Nemrut Dağı'nda turizm sezonunu geç açıyor. Her yıl Mart ayının ortalarında turistleri ağırlamaya başlayan Nemrut Dağı, bu yıl Nisan ayının ilk günlerinde turistleri ağırlayacak. Yolun 5 gün içerisinde açılması planlanıyor. Nemrut Dağı zirvesinde ki devasa heykellerin hala kar altında olduğu biliniyor.

Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, Nemrut Dağı'nın her kış mevsiminde 4-5 ay turizme kapandığını belirterek, “Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen Nemrut Dağı'nın 2 bin 206 metre yükseklikte olması nedeniyle her kış mevsiminde 4-5 ay kadar kar nedeniyle yol kapalı oluyor. İlk fırsatta yolu açıp yerli ve yabancı turistlerin gelmesini istiyoruz. Kış mevsimi bu sene çok çetin geçti. Karayolları bölge şefliğimiz yolu açıp kardan temizlemeye çalışıyor. İnşallah 3-4 gün içerisinde Nemrut Dağı zirvesine yol tamamen açılır, yabancı ve yerli ziyaretçilerimiz gelir. Kar kalınlığı yer yer 4-5 metreye ulaşıyor” dedi.

Nemrut Dağı'nı görmeye gelen ancak yol kapalı olduğu için zirveye çıkamayan Fransız Turist Hugo Rebıky ise “Yol kapalı olduğu için Nemrut Dağı zirvesine gidemiyorum ancak önümüzdeki yıllarda tekrar geleceğim” dedi.

Ahmet Arslantaş

