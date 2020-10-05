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Beyaz Saray Basın Sözcüsü McEnany'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü McEnany'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Beyaz Saray Basın Sözcüsü McEnany'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany korona virüse yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'da Covid-19 salgını yayılmaya devam ediyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany'in bugün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. McEnany, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Perşembe gününden bu yana her gün negatif test edildikten sonra bu sabah hiçbir belirti göstermeden Covid-19 testim pozitif çıktı” ifadelerini kullandı. Kendisini karantinaya alacağını ve uzaktan çalışmaya devam edeceğini belirten Sözcü McEnany, “Hiçbir muhabir, yapımcı veya basın mensubu Beyaz Saray Tıp Birimi tarafından yakın temaslı olarak listelenmiyor” dedi.

McEnany, son günlerde Beyaz Saray'da yapılan basın toplantılarında maske kullanmadığı için eleştirilmişti. Öte yandan Trump'a yakın isimlerden şu ana kadar 11 kişide korona virüse rastlandı.

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