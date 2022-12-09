Beyaz Saray: 'Rusya-İran ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor'

ABD'li yetkililer, İran'ın Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya silah sağlaması karşılığında Rusya'nın İran'a "benzeri görülmemiş düzeyde" askeri ve teknik destek sağladığını söyledi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ABD basınına yaptığı açıklamada, İran'ın Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya İHA tedarik ettiğini belirterek, "iki ülke arasındaki ilişki, her iki yöne de akan silahlar ve askeri uzmanlıkla tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor. Bu ortaklık sadece Ukrayna için değil, İran'ın bölgedeki komşuları için de tehdit oluşturuyor. Bu bilgiyi Orta Doğu'daki ve dünyadaki ortaklarımızla paylaştık" şeklinde konuştu.

Yetkililer, Rusya'nın insansız hava araçları için ortak bir üretim hattı kurmak da dahil olmak üzere silah geliştirme konusunda İran ile işbirliği yapmak istediğini ifade ederek, ABD'nin Rusya ile İran'ın ekipman, silah veya para akışını engellemek üzere diğer ülkelerle birlikte çalıştığını söyledi. Bir yetkili yaptığı açıklamada, "İran İHA'larının Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya transferinde yer alan aktörlere maliyet yüklüyoruz. İran'ın hassas teknolojilere erişimini kısıtlamak için ihracat kontrolleri açısından atabileceğimiz daha ileri adımları değerlendiriyoruz" dedi.

NBC News'in bildirdiğine göre, Beyaz Saray yetkilileri ayrıca İran'ın, Rusya'ya yüzlerce balistik füze satmayı düşündüğüne yönelik belirtilerin olduğunu söyledi. Beyaz Saray'dan, "İran'ı rotasını değiştirmeye ve bu adımları atmamaya çağırıyoruz. Bu faaliyetleri ortaya çıkarmak ve bozmak için elimizdeki araçları kullanıyoruz ve daha fazlasını yapmaya hazırız" açıklaması yapıldı.

ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı

Beyaz Saray, Ukrayna için yeni bir güvenlik yardımı paketini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek bir güvenlik paketi göndereceğini söyledi. Kirby, paketin, "Ukrayna'ya hava savunmasını güçlendirmesi ve Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu tehditlere karşı koyması için yeni yetenekler sağlayacağını" söyledi.

Paket, Ukrayna'nın kendisini Rus saldırılarına karşı savunmak için kullandığı HIMARS olarak bilinen gelişmiş roketatarlar ve daha fazla mühimmat içerecek.

Aylin Albayrak

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