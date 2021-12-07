Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Rusya'ya 'yaptırım' açıklaması

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, ABD ve Avrupalı müttefiklerimizin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı durumunda güçlü ekonomik yaptırım ve diğer önlemlerle karşılık vereceğini açıkça belirtti. Biden, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi, gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısında bulundu" denildi.

"Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi"

Kremlin'den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin güçlü ekonomik önlemleri içeren yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu